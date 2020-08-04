В одном из поселков оккупированного Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Жители Мирновского поселка Симферопольского района оказались без централизованного водоснабжения из-за истощения скважины.

Об этом сообщила глава сельского совета Наталия Лапшина, передает Zavtra.

«Режим ЧС введен в одном районе, который подходит к одной скважине», — сказала она.

Сообщается, что дефицит сложился из-за природных условий — из-за отсутствия дождей, скважина обмелела.

Ограничение водоснабжения коснулось порядка 500 абонентов, им подвозят воду четыре раза в день.

Для решения проблемы было принято решение построить водовод длиной 1,2 тысячи метров. Работы планируется закончить 15 августа.

2020 год стал одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе.

До аннексии Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Однако после референдума Украина его перекрыла.

Ранее мы сообщали, что Москва потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

А Курт Волкер считает, что Украина может не ждать атаки России со стороны оккупированного Крыма.