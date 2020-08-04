Военнослужащие ВСУ на Донбассе не воспринимают решение об очередном перемирии на оккупированной территории.

Такое мнение выразил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Апостроф TV.

«На самом деле, в первую очередь из-за отсутствия информационного сопровождения действий власти, восприятие данного перемирия среди нижнего звена военнослужащих идет крайне негативно. Это приводит к некоторым проблемам» — пояснил генерал.

Он считает, что в этом заключается основная «проблема» перемирия, поскольку на этом могут сыграть враги Украины, расшатывая ситуацию в информационном пространстве.

«На фоне запланированных учений «Кавказ2020» все это выглядит как элемент гибридной войны и психологической операции против Украины со стороны РФ», — подчеркнул Кривонос.

Как мы уже сообщали ранее, Россия в очередной раз переправила на оккупированный Донбасс военную технику и обученных бойцов.

Также мы рассказывали, о том, что восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил.

При этом за неделю с момента начала действия режима прекращения огня никто из военных Объединенных сил не пострадал от обстрелов.