Известная украинская топ-модель Дарья Кирилюк заявила, что ее избили во время отдыха в Турции. По ее словам, ее и ее друзей атаковала охрана местного пляжа, владелец пляжа обвиняет украинку в клевете.

Подробности Дарья Кирилюк сообщила у себя в Instagram.

По ее словам, чрезвычайное происшествие произошло на курорте Чешме:

«Я не хочу молчать о том, что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, ребята очень пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты».

Инцидент уже прокомментировал министр культуры и туризма Турции. Он, в частности, осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины: «Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины».

Одновременно с этим на ситуацию отреагировал и владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер, который обвинил Кирилюк в клевете. Как сообщает издание Haberler, Бешер утверждает, что его заведение оказалось замешано в «клеветнической кампании». По его словам, конфликт произошел между двумя компаниями, гостей и охранников среди них не было.