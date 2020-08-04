В Запорожье возле римско-католического храма «Собора Бога Отца Милосердия» нашли обгоревшее тело молодой девушки.

О трагедии сообщают местные Telegram-каналы. Изначально сообщалось, что девушку сожгли, но по версии правоохранителей, это был суицид.

Трагедия произошла на улице Заводская, 21 а.

«По предварительной информации, около 4:00 утра женщина облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. От полученных травм она погибла. Предварительно, это самоубийство», – сообщили Обозревателю в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

В сети уже опубликовали кадры с места трагедии (Фото 18+)

Как сообщалось ранее, во Львове вечером 3 августа прогремел взрыв на химзаводе, расположенном на улице Раховской, 16. Взрывная волна выбила окна в здании.