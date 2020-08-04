Во Львове вечером 3 августа прогремел взрыв на химзаводе, расположенном на улице Раховской, 16. Взрывная волна выбила окна в здании.

Подробности чрезвычайного происшествия сообщает ТСН.

По словам очевидцев, после взрыва на завод не пропускали спасателей и полицию, заявляя, что это частная территория. Экстренные службы все же смогли прорваться внутрь и осмотреть место взрыва.

Представители АО «Львовский химический завод» заявили, что на предприятии взорвался холодильник в цехе воздуходеления, предварительно, из-за изношенности металла. Руководство завода и спасатели утверждают, что угрозы для людей нет, с опасными химикатами не работали.

«По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления, из-за этого произошел взрыв. Сотрудники ГСЧС провели замеры опасных химических веществ – их не обнаружено. Для людей никакого вреда не будет», – заверил заместитель начальника Сиховского государственной пожарно-спасательной части Роман Типа.

В Киеве задержали подозреваемых в причастности к серии взрывов, одного из них ранее судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.