В ВОЗ считают, что жителям планеты придется научиться «жить» с коронавирусом, поскольку он никуда не исчезнет.

Такое мнение выразил представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро, передает Daily Mail.

По словам медика, жизнь с коронавирусом «может продолжаться» с помощью надежных систем тестирования и отслеживания контактов людей, которые заразились вирусом, чтобы не допустить неконтролируемых вспышек болезни.

«По мере того, как вирус возвращается назад, мы можем остановить развитие новых вспышек путем тщательного отслеживания контактов и тестирования с последующей изоляцией людей, у которых есть симптомы или которые контактировали с заразившимися лицами», – сказал Набарро.

В тоже время он предупредил о том, что всплески COVID-19 могут привести к экономическим проблемам, если это «не будет сделано должным образом».

Эксперт ВОЗ призвал все страны приложить максимальные усилия для борьбы с вирусом, поощряя людей мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как мы уже сообщали ранее, вторая волна коронавируса в Украине ожидается в середине осени.

Также мы рассказывали, что влияние пандемии COVID-19 на образование может привести к «катастрофе поколений».