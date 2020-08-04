В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится с 4 по 8 августа.

об этом сообщает «Белта».

На территории страны созданы 5767 участков для голосования, в том числе 231 — в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 — в воинских частях.

Для граждан Беларуси, проживающих за пределами страны, открыты 44 участка для голосования.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 844 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 241 021, наименьшее — в Гродненской области (751 084). Кроме того, в списки избирателей внесены 5319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Выборы в Беларуси состоятся 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, главу партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского — Светлану Тихановскую.

Отметим, уже не первый день в Беларуси проходят массовые протесты. Лукашенко в свою очередь, явно не собирается покидать свой пост. Судя по всему, он активно готовится к обороне, например, СМИ сообщают, что Минобороны Беларуси объявило сборы военнообязанных в Витебской области (граничит с Россией). Начнутся они как раз после выборов, 11 августа. В Минобороны Беларуси говорят, что проходят плановые мероприятия в военкоматах.

Одновременно с этим Александр Лукашенко наконец опубликовал предвыборную программу.

«Лукашенко пообещал рост зарплат в два раза в течение пяти лет. Согласно документу, президент не планирует проводить «шоковую терапию», а только «совершенствовать то, что создано», и давать больше возможностей инвесторам, в первую очередь белорусским. По словам Лукашенко, Беларусь должна освободиться от зависимости в нефтегазовой и финансовой сферах и создавать «зеленую экономику». Также президент пообещал референдум об изменениях в Конституцию, который определит главным образом полномочия органов государственной власти», — пишет Дождь.

Напомним, 29 июля в Беларуси были задержаны несколько десятков россиян предположительно членов ЧВК «Вагнера». Беларусские силовики заявили, что задержанные готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской. Россия отрицает все обвинения в свой адрес. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Беларуси.

Власти Украины обратилась к Беларуси с просьбой о выдаче задержанных боевиков для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.