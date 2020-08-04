В Бейруте 4 августа произошел смертельный взрыв — согласно предварительным данным, в районе порта взорвался склад с пиротехникой.

В результате взрыва погибли не менее 10 человек, сотни раненых прибывают в местные больницы практически каждую минуту, передает Zavtra.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд уже сравнил случившееся с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

«За всю свою жизнь я не видел разрушений таких масштабов. Это национальная катастрофа», — сказал он.

Сообщается, что взрыв в столице Ливана произошел в месте, куда свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Взрыв был такой силы, что его волна долшла до Кипра, который находится на расстоянии примерно в 250 километров от Бейрута.

На данный момент известно, что в результате взрыва легкие ранения получили жена и дочь премьер-министра Ливана.

Также, в среду, 5 августа, в Ливане объявлен общенациональный траур.