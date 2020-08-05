Два региона Украины могут перейти в «зеленую зону» в ближайшую пятницу.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, 4 день подряд отвечают стандартам ведомства по заболеваемости COVID-19 Винницкая и Тернопольская области. В связи с этим они могут быть переведены в «зеленую зону».

Одновременно с этим Ровненская и Харьковская области (одна 9 дней подряд, вторая — 6) превышают показатели по уровню заболеваемости.

Степанов также добавил, что на заседании комиссии ТЭБ и ЧС в пятницу будут решать, в каких регионах карантин ослабят, а где — усилят.

Как сообщалось ранее, некоторые регионы, которые попали в «красную зону» и в которой должны действовать дополнительные ограничения, отказались подчиняться решениям региональных комиссий ТЭБ и ЧС. Ужесточать карантин официально отказались Луцк и Тернополь.

В Тернополе, по состоянию на 4 августа, автовокзалы и автостанции области работали в обычном режиме, так как в «красную» зону попал только Тернополь. Функционировала и Тернопольская пригородная автостанция №2. В самом Тернополе водители выехали на маршруты. А в Луцке 4 августа весь общественный транспорт работал в штатном режиме.

Жители Тернополя, начали бунт в поезде, выражая несогласие с ограничениями из-за попадания регион в «красную зону» карантина. Пассажиры поезда «силой» вынудили остановить поезд в Тернополе, несмотря на запрет.

В итоге пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в красной зоне для высадки пассажиров.