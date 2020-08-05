Количество новых инфицированных коронавирусом украинцев может увеличиться до 1700 человек в сутки уже на следующей неделе. При этом, на прошлой неделе эта цифра составляла 1080, а две недели назад – 763.

Такой прогноз озвучил вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Он был смоделирован рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, передает OBOZREVATEL.

Так, согласно прогнозу больше всего новых больных будет, как и прежде, на западе страны: во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

Согласно данным, на этой неделе по сравнению с прошлой увеличится количество смертей – до 22 в сутки против 19.

«Статистика по Украине за последнюю неделю демонстрирует устойчивый рост. Среди регионов с высоким уровнем пораженности быстрые темпы распространения эпидемии в Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Эпидемия разворачивается», – подчеркнул эксперт.

«Дольше всего больные выздоравливают в Киеве, в среднем по 36 дней, а быстрее – в Черкасской, Харьковской и Хмельницкой областях – по 15. Период выздоровления почти не зависит от того, был ли больной госпитализирован или находился на самоизоляции», – добавил Загородний.

Смертность среди мужчин от коронавируса в Украине выше, чем среди женщин – 53,3% против 42,4%. Среди детей до 10 лет смертей не зафиксировано.

Как мы уже рассказывали ранее, молодежь стала в 5 раз чаще болеть COVID-19, нежели в первые месяцы распространения инфекции.

А также, COVID-19 за сутки, 4 августа, стал причиной смерти как минимум 4 310 человек по всему миру. Всего зарегистрировано свыше 224 тысяч новых случаев заболевания.