Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние. Так называемый Солнечный ветер способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови. В связи с этим физики систематически дают прогноз магнитных бурь на каждый месяц.

Своим прогнозом делятся и в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет Zavtra.

Специалисты отмечают, что первый крупный всплеск активности в новом 25-м цикле завершился на Солнце. Пик солнечных вспышек пришелся на 29 мая, когда подряд с интервалом около 3.5 часов произошло две крупные вспышки с уровнем, близким к М1, а затем ещё 2 вспышки с мощностью около С1. Суммарный индекс вспышечной активности достиг в максимуме 4.4 по 10-балльной шкале, что соответствует верхней части жёлтого уровня шкалы вспышек.

«Счктчик солнечных вспышек нового цикла запущен, и в настоящее время насчитывает одну вспышку класса М с баллом М1.1, являющуюся пока крупнейшей в цикле, и две вспышки следующего класса С … В время предыдущего солнечного минимума, пришедшегося на 2008-2009 год, Солнце после выхода из спячки 5 июля 2009 года, когда была произведена первая пара вспышек, ушло на покой на 2.5 месяца до 25 сентября. От того, насколько успокоится наша звезда сейчас, можно будет предварительно судить, насколько сценарий нового цикла будет похож на предыдущий. Можно заметить, впрочем, что в предыдущем цикле на формирование первой вспышки класса M у Солнца ушло почти полгода — первое такое событие было зарегистрировано лишь в конце января 2010 года. На этот раз Солнце начало цикл сразу со вспышки уровня М. Что это значит, и значит ли что-то вообще, сказать пока трудно. Характеризуя ситуацию на Солнце, можно заметить, что еще одна (правда, крайне слабая) активная область наблюдается сейчас также в южном полушарии Солнца. Так как, согласно физике Солнца, магнитные поля севернее и южнее экватора формируются независимо друг от друга, это говорит о том, что новый цикл запустился в обоих полушариях, как минимум с точки зрения числа активных областей. С точки вспышек, север Солнца пока выигрывает у юга со счётом 3:0», — говорится в материале Лаборатории.

Магнитные бури в августе — прогноз

Согласно данным Лаборатории, ситуация будет спокойной (но прогноз еще будет меняться — отследить)

Магнитные бури — здоровье

Источник: Азбука здоровья

Отметим, ученые говорят, что Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние. «Солнечный ветер» способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови. В свою очередь вязкость влияет на скорость тока крови и на газообмен. Всё это приводит к ухудшению состояния людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой или с сосудами в целом (вегето-сосудистая дистония).

Кто может чувствовать влияние магнитных бурь

От влияния магнитных бурь страдают люди, имеющие ССЗ (сердечно-сосудистые заболевания), ВСД (вегето-сосудистую дистонию), а также различные психические заболевания. Кроме этого, часто под воздействие магнитных бурь попадают лица, страдающие хроническими заболеваниями (особенно, если они связаны с дыхательной системой или опорно-двигательным аппаратом). Больнее всего такое влияние отражается на детях и пожилых людях.

Изменение вязкости крови увеличивает склонность к образованию в ней сгустков. Ухудшается газообмен. В свою очередь это ведет к гипоксии. Организм переживает стресс, соответственно увеличивается выброс в кровь гормонов стресса (адреналин). Одновременно во время скачков магнитного поля Земли в организме человека уменьшается выработка гормона мелатонина, который призван влиять на устойчивость организма к стрессам — мощнейший внутренний адаптоген и антиоксидант.

В результате этого возникают скачки кровяного давления. Это приводит к постепенно нарастающей головной боли. Гипоксия начинает проявляться затрудненным дыханием. Недостаток кислорода в крови (гипоксемия) запускает целый ряд негативных ощущений, а именно болевые ощущения в области сердца, дискомфорт в области груди, тяжесть, головокружение, потемнение в глазах. Всё это увеличивает стресс, который переживает организм.

Магнитные бури — как облегчить самочувствие

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