Стало известно о фатальных последствия одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом.

Подробности рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха, передает Obozrevatel.

«Это, конечно, может существенно усугубить ситуацию. Потому что и грипп может тяжело протекать, и COVID-19 дать развитие пневмонии», – пояснила медик.

По ее словам, снизить риски поможет вакцинация от сезонных штаммов гриппа, а также следование санитарным нормам, которые настоятельно рекомендуется соблюдать в период пандемии коронавируса.

Прививка от гриппа снизит риск заражения или предотвратит тяжелое течение болезни при гриппе.

А использование медицинских масок в свою очередь будет предупреждать не только инфицирование коронавирусной инфекцией, но и сезонными острыми респираторными заболеваниями.

Как мы уже сообщали ранее, вакцина от коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине может появиться только весной 2021 года, стоить она будет около 1000 гривен.

В то же время, вакцина от COVID-19, которая будет на все 100% защищать, может не появиться.