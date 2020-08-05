В министерстве образования и науки Украины посоветовали не организовывать массовыхмероприятий в честь 1 сентября в школах.

Такой совет дала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий во время онлайн-толоки от EdCamp.

По ее мнению, начало учебного года 1 сентября ученикам стоит отмечать только в рамках своего класса, избегая большого скопления людей.

«Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведение 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергаем друг друга опасности и придумаем креативный формат», — сказала Мандзий.

Также она посоветовала проводить подобныые мероприятия на свежем воздухе.

Как мы уже сообщали ранее, киевские школьники будут начинать учебный день с исполнения Гимна Украины.

А также, школьникам и студентам в Украине разрешили не носить маски во время занятий.