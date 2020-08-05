На турецких курортах началась новая вспышка коронавирусной инфекции — количество больных в последние дни резко возросло.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в своем аккаунте в Twitter, передает Zavtra.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», – написал он.

Министр призвал Турцию приложить все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных.

За предыдущие сутки, 4 августа, в Турции было выявлено 1 083 новых случая заражения коронавирусом.

При этом 18 человек скончались, а 994 выздоровели.

Около двух недель назад число больных в Турции держалось на уровне чуть более 900 человек за сутки.

Как мы уже рассказывали ранее, вторая волна коронавируса в Украине ожидается в середине осени.

В то же время, молодежь стала в 5 раз чаще болеть COVID-19, нежели в первые месяцы распространения инфекции.