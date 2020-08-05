Стало известно, как и где можно будет потратить деньги, которые молодые матери будут получать вместо «пакета малыша».

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Евгений Котик на телеканале «Дом».

Так, выплату в размере 5 тысяч гривен будут контролировать с помощью специальной системы. По словам Котика, контролировать назначение денег будет банк, Минсоцполитики, а также торговая сеть, которая присоединилась к проекту.

«Поэтому мы и ввели такую систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. Относительно торговых сетей, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не будем создавать определенные какие-то новые. Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях», – пояснил замминистра.

В то же время, в Минсоцполитики рассматривают вопрос для родителей возможности выбора – получить «пакет малыша» или 5 тысяч гривен.

Как мы рассказывали, в Украине изменились изменились правила выплаты социальной помощи для матерей-одиночек.

А также напоминаем, Кабмин Украины ввел денежный «аналог вместо «пакета малыша», который получают матери новорожденных.