Жертвами взрывы в Бейруте стали как минимум 100 человек, более 4 тысяч получили ранения.

Новые данные со ссылкой на Красный крест передает Associated Press.

На момент трагедии в Бейруте находилась Ирина Карапата — студентка ливанского университета «Каслик». Украинка поделилась своими переживаниями, пишет «Громадське».

Ирина говорит, что в момент взрыва находилась в 5 километрах от эпицентра. Ее первой мыслью было то, что город стал жертвой воздушной атаки:

«Через минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заложил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта».

Она также говорит, что в новостях появилось несколько версий случившегося.

«Что именно взорвалось пока неизвестно, происходит расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов звук взрыва был слышен по всей территории Ливана», — рассказала Ирина и добавила, что сейчас все ждут официальных объяснений от правительства.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал предварительную причину трагедии в порту Бейрута — это взрыв селитры во время сварочных работ. Аналогичную версию озвучил и президент Ливана Мишель Аун. Он говорил, что на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра) — вещество используется в том числе для подрывных работ. Аун жаловался, что вещество хранилось в порту 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

СМИ сообщают, что перед трагедией рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за нее якобы и вспыхнули взрывчатые вещества, а следом сдетонировала селитра.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд уже сравнил случившееся с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.