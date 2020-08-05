6 августа 2020 года православные вспоминают благоверных князей Бориса и Глеба., а католики отмечают праздник Преображения Господня.
Zavtra рассказываает о запретах, традициях и приметах на 6 августа.
Преображения Господне у христиан западного обряда 6 августа
6 августа католическая церковь празднует Преображение Господне – явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы.
В конце пути земной жизни Иисус Христос открыл своим ученикам, что ему предстоит страдать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого он возвел трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми.
День памяти благоверных князей Бориса и Глеба 6 августа
6 августа, православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (по старому календарю – 24 июля). Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые святые на Руси, канонизированные церковью.
Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.
В этот день было принято просить у святых братьев помощи в уборке урожая.
Приметы 6 августа:
- Дождь с утра – к погожему и ясному дню.
- Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.
- Южный ветер – к ненастью.
- Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.
- Роса до полудня – будет гроза.
- Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.
- Чайки на воду часто садятся – будет дождь.
Что нельзя делать 6 августа:
- Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома, иначе в новом доме будут постоянные скандалы.
- Также в этот день не рекомендуется работать в поле.
- Если в этот день вернуть долг — к человеку «прилипнет» финансовая удача на несколько месяцев.
- А еще в этот день не стоит много разговаривать.