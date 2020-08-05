6 августа 2020 года православные вспоминают благоверных князей Бориса и Глеба., а католики отмечают праздник Преображения Господня.

Zavtra рассказываает о запретах, традициях и приметах на 6 августа.

Преображения Господне у христиан западного обряда 6 августа

6 августа католическая церковь празднует Преображение Господне – явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы.

В конце пути земной жизни Иисус Христос открыл своим ученикам, что ему предстоит страдать за людей, умереть на Кресте и воскреснуть. После этого он возвел трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор и преобразился пред ними: лицо его просияло, а одежды сделались ослепительно белыми.

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба 6 августа

6 августа, православная церковь отмечает день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (по старому календарю – 24 июля). Благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые святые на Руси, канонизированные церковью.

Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира.

В этот день было принято просить у святых братьев помощи в уборке урожая.

Приметы 6 августа:

Дождь с утра – к погожему и ясному дню.

Мухи с утра жужжат – к солнечной погоде. Если же мух не слышно, то будет дождь.

Южный ветер – к ненастью.

Цыплята к курице жмутся – к затяжным дождям.

Роса до полудня – будет гроза.

Какая погода в этот день, такой она будет и во второй половине августа.

Чайки на воду часто садятся – будет дождь.

Что нельзя делать 6 августа: