Молодежь стала в 5 раз чаще болеть COVID-19, нежели в первые месяцы распространения инфекции.

Такой вывод озвучили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Reuters.

Эксперты считают, что это связано с тем, что молодые люди стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию.

Анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.

Менеджер из отделения биоизоляции госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст заявила, что молодые люди стали больше ходить на работу, на пляж, в паб или за продуктами. Также она добавила, что путешествие также увеличивает ваши шансы заразиться и распространить COVID-19.

COVID-19 за сутки, 4 августа, стал причиной смерти как минимум 4 310 человек по всему миру. Всего зарегистрировано свыше 224 тысяч новых случаев заболевания.

Украина установила новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 1 271 украинцев.