Российские оккупанты начали притеснения Православной церкви Украины в Крыму.

Об этом заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Zavtra.

Сообщается, что суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных крымских судов о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

«Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии ПЦУ и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было украинской церкви, важного центра единения украинцев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты украинской церкви», – предупредил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

«По сути это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню», – добавил адвокат Сергей Заяц.

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