Мир будет бороться с коронавирусом COVID-19 еще не менее четырех лет, поскольку очаг вируса будет также «мигрировать».

Такое мнение выразил бывший врач ВОЗ Ларри Бриллиант, передает Daily Mail.

По его словам, следующие несколько лет не будут «гибелью и мраком», потому что появятся эффективные вакцины.

«Мы все еще будем преследовать вирус через четыре года. Но это будет уже не так, как сейчас», – уверен медик.

Бриллиант считает, что борьба с COVID-19 будет больше схожа с программой ликвидации оспы и полиомиелита.

Также по мнению врача, количество смертей от коронавируса в США сильно увеличиться, так же как и рост количества инфицированных — из-за грядущих выборов президента, начала учебного года и сезонного гриппа.

«Нас ждет плохая и тяжелая поездка», – резюмировал Бриллиант.

Ранее мы уже сообщали, что количество новых инфицированных коронавирусом украинцев может увеличиться до 1700 человек в сутки уже на следующей неделе. При этом, на прошлой неделе эта цифра составляла 1080, а две недели назад – 763.

В то же время, в ВОЗ считают, что жителям планеты придется научиться «жить» с коронавирусом, поскольку он никуда не исчезнет.