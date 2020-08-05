Погода 6 августа будет продиктована антициклоном — завтра осадков не будет. Ожидается преимущественно сухой, солнечный и жаркий день.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

Синоптик также прогнозирует, что погода может измениться только во второй половине дня вдоль северной границы — Волынь, Ровненская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская — там набегут облака и иногда возможен дождь с грозой.

Температура воздуха в Украине будет высокой: 28-33 градуса, на юге и востоке: до 35 градусов.

В Киеве четверг обещает быть сухим солнечным, с температурой воздуха 30-32 градуса.

На выходных в Киеве немного похолодает до более комфортных: 25-27 градусов. Дождей не ожидается.

Синоптики дали полный прогноз погоды на август: от африканской жары до морозов