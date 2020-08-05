Смерть рэпера украинского происхождения Энди Картрайта (Александра Юшко) обрастает новыми подробностями. Накануне в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета допросили его любовницу.

Подробности сообщает MK.RU. По словам, адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита, в связи с рэпером призналась 25-летняя Надежда Романенко.

Она утверждает, что у них с Энди Картрайтом были длительные отношения, и они планировали остаться вместе.

Романенко также заявляла, что познакомилась с Картрайтом в 2014 году, но тесно общалась с 2017 года (музыкант уже был женат на Марине Кохал).

В итоге жена узнала о любовнице, когда нашла на одежде мужа женские волосы. Журналисты утверждают, что Кохал в тот момент резко изменила имидж, побрившись налысо.

Романенко утверждает, что Картрайт планировал развестись с женой, когда у нее начались нервные срывы. Однако когда об этом заходил разговор заходил, Кохал брала ребенка на руки и начинала кричать.

Надежда Романенко

Ранее появилась версия о том, что причиной смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) мог быть сердечный приступ.

После изучения личной переписки рэпера с женой стало ясно, что Энди Картрайт (Александр Юшко) хотел расстаться со своей супругой Мариной Кохал.