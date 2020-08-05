Компания SpaceX провела успешные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship.

Об этом сообщает N + 1. На этой ракете планируется запуск пилотируемых миссий для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

Во время испытаний прототип SN5 поднялся на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на другую часть испытательной площадки.

Starship — это перспективная сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены ракетам Falcon. Она состоит из двух полностью многоразовых ступеней, а вторая одновременно будет и пассажирским или грузовым космическим кораблем.

Ракета способна выводить на околоземную орбиту груз массой более ста тонн, и при этом после вывода полезной нагрузки обе ступени смогут совершать мягкую посадку на космодром или морскую платформу.

Благодаря таким характеристикам и возможностям SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

Как мы уже рассказывали ранее, в NASA объявли о следующей громкой миссии — высадке экипажа на Луне в 2024 году.

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