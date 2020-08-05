Киевского террориста Сухроба Каримова, который захватил заложницу и угрожал взорвать отделение «Универсал Банка» в центре Киева, отправили под стражу.

Соответствующую меру пресечения подозреваемому избрал Печерский районный суд города Киева 5 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что гражданина Узбекистана арестовали на два месяца без права внесения залога.

О содержании под стражей Каримова ходатайствовали следователи.

Также сообщается, что сам подозреваемый Каримов во время заседания вел себя очень спокойно.

Ранее в сети опубликовали видео задержания гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа, захватил бизнес-центр в Киеве.

Также напомним, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учёте с диагнозом «Олигофрения». Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет.