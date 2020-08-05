5 августа православная церковь чтит Почаевскую икону Божией Матери, а по народному календарю отмечается Тихона Бессонника. Также в этот день (точнее с вечера 4 августа по вечер 5 августа) отмечается еврейский праздник Пятнадцатое ава (Ту бе-ав).

Zavtra отмечает, что праздник Ту бе-ав связан с несколькими событиями в истории еврейского народа. В этот день, согласно Талмуду, прекратился мор выходцев из Египта, являвшийся Божьим наказанием за два тяжелых греха: создание золотого тельца и нежелание идти в Землю Израиля. Также, в частности, 15 Ава был отменен запрет женитьбы потомков рода Вениамина на девушках из других израильских родов, а также запрет на браки между представителями разных израильских родов в целом.

В Талмуде говорится, что в далеком прошлом в праздник Ту бе-ав «иерусалимские девушки выходили плясать в виноградники» и что «всякий, кто был неженат, шел туда», чтобы найти себе невесту.

Сейчас Пятнадцатого ава в Израиле традиционно отмечают День влюбленных. Этот день благоприятен для свадьбы, предложений руки и сердца или ведения переговоров о свадьбе.

Ту бе-ав — поздравления

По материалам: Обозреватель и pozdravok.ru

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Любви покорны все народы,

Мы счастливы, любовь познав,

И, как бы ни летели годы,

Жив будет праздник Ту бе-Ав!

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Любите, берегите милых,

Родных, желанных, дорогих!

Любите истово, красиво,

И радуйте почаще их!

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Еврейский праздник Ту бе-Ав

Сердца соединяет,

И счастье тянет за рукав,

Влюблённых всех сближает!

А нежности пьянящий шлейф

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Любовь в свое сердце скорей позови,

Навек поселилась, чтоб в сердце она,

Чтоб счастьем тебя одарила сполна!

Чтоб радостно, классно, на свете жилось,

Чтоб все получилось, чтоб все удалось!

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Нехай в це давнє свято кохання кожен заслужено отримає свою частку уваги, ніжності та щирих почуттів! Будьте ласкаві, вірні й надійні з близьким та рідними людьми! Бажаємо, щоб романтичний настрій довго не залишав вас!

Вітаємо всіх з Днем Любові, з Ту бе-Ав. Нехай у закоханих почуття будуть міцними, в одружених – залишаються полум’яними, а в самотніх — з’являться. Всіх благ і нового щастя в цей світлий і чудовий день. Нехай серця, створені для кохання, б’ються в унісон і ніколи не відчувають болю.