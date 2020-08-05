Убытки от взрыва в порту ливанской столице Бейруте могут составить от 3 до 5 миллиардов долларов согласно предварительным рассчетам.

Такое заявление сделал губернатор города Марван Аббуда, сообщает местное издание LBCI.

По его словам, что в результате инцидента сотни людей остались без жилья.

Ливанское правительство уже начало сбор пожертвований для помощи пострадавшим. Кроме того, руководство страны просит медицинскую и гуманитарную помощь в ВОЗ и ряда стран.

Украина в свою очередь уже выразила готовность отправить в Ливан своих спасателей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает «Громадське».

«В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республики с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любое время», — подчеркнул политик.

Напомним, 4 августа в районе порта Бейрута прогремели несколько мощных взрывов.

Погибли свыше 100 человек, более 4 000 получили ранения. Взрывная волна разрушила порт, выбила стекла и повредила дома, расположенные в радиусе 2 км.

Бейрут сейчас объявлен зоной бедствия, в столице Ливана на 2 недели ввели режим чрезвычайного положения.