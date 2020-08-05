Правительство Украины приняло решение о выходе из еще одного соглашения с СНГ.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 5 августа, передает Zavtra.

Соглашение касалось сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности в рамках СНГ.

«Выйти из соглашения про сотрудничество пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве», — указано в официальном документе.

Как отмечается, о выходе из соглашения будет сообщено Министерству иностранных дел в установленном порядке.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина приняла решение выйти еще из двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

А еще сообщали о том, что Россия начала создавать угрозу для мира и стабильности на континенте, тем самым разрушая основы европейской безопасности.