В Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 1 271 украинцев.

Как передает Zavtra, всего с начала пандемии заболели 75 тысяч 490 украинцев, выздоровели уже 41 527 (+914 за последние сутки).

Умерли от COVID-19 1 788 человек (+24 за последние сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям:

В Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской области и Киеве — за сутки фиксируют свыше 100 новых случаев.

Винницкая область — 2880 (+32)

Волынская область — 4064 (+56)

Днепропетровская область — 1474 (+15)

Донецкая область — 926 (+23)

Житомирская область — 2009 (+42)

Закарпатская область — 5462 (+78)

Запорожская область — 871 (+20)

Ивано-Франковская область — 5168 (+127)

Кировоградская область — 711 (0)

Киев — 8812 (+150)

Киевская область — 3942 (+65)

Львовская область — 10223 (+156)

Луганская область — 135 (+5)

Николаевская область — 658 (+10)

Одесская область — 3638 (+93)

Полтавская область — 472 (+6)

Ровненская область — 6442 (+87)

Сумская область — 570 (10)

Тернопольская область — 3149 (+28)

Харьковская область — 4239 (+146)

Херсонская область — 236 (+6)

Хмельницкая область — 1232 (32)

Черновицкая область — 6298 (+69)

Черкасская область — 959 (+4)

Черниговская область — 920 (+11)

Инфографика: Telegram-канал «Коронавирус в регионах»

В Ивано-Франковске заканчиваются места в больницах — так, в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице уже нет свободных мест в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.