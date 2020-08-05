В Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 1 271 украинцев.
Как передает Zavtra, всего с начала пандемии заболели 75 тысяч 490 украинцев, выздоровели уже 41 527 (+914 за последние сутки).
Умерли от COVID-19 1 788 человек (+24 за последние сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям:
В Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской области и Киеве — за сутки фиксируют свыше 100 новых случаев.
Винницкая область — 2880 (+32)
Волынская область — 4064 (+56)
Днепропетровская область — 1474 (+15)
Донецкая область — 926 (+23)
Житомирская область — 2009 (+42)
Закарпатская область — 5462 (+78)
Запорожская область — 871 (+20)
Ивано-Франковская область — 5168 (+127)
Кировоградская область — 711 (0)
Киев — 8812 (+150)
Киевская область — 3942 (+65)
Львовская область — 10223 (+156)
Луганская область — 135 (+5)
Николаевская область — 658 (+10)
Одесская область — 3638 (+93)
Полтавская область — 472 (+6)
Ровненская область — 6442 (+87)
Сумская область — 570 (10)
Тернопольская область — 3149 (+28)
Харьковская область — 4239 (+146)
Херсонская область — 236 (+6)
Хмельницкая область — 1232 (32)
Черновицкая область — 6298 (+69)
Черкасская область — 959 (+4)
Черниговская область — 920 (+11)
Инфографика: Telegram-канал «Коронавирус в регионах»
В Ивано-Франковске заканчиваются места в больницах — так, в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице уже нет свободных мест в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.