В Бейруте после взрыва в порту затонул круизный лайнер Orient Queen.

Как сообщает телеканал OTV, два члена экипажа погибли и семеро пострадали.

А владелец лайнера Orient Queen рассказал, что взрыв нанес серьезные повреждения корпусу корабля.

К сожалению, попытки спасения судна были безуспешными, оно затонуло в акватории порта.

Корабль, длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тысячи тонн, 1989 года постройки, принадлежит ливанской Abou Merhi Group.

Напомним, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе городского порта прогремели мощные взрывы. В результате пострадали четыре тысячи человек, известно о 113 погибших.

Ранее мы сообщали, что уже названа предварительная причина трагедии в порту Бейрута — это взрыв селитры во время сварочных работ.

Бейрут сейчас объявлен зоной бедствия, в столице Ливана на 2 недели ввели режим чрезвычайного положения.