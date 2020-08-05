В Бейруте после взрыва в порту затонул круизный лайнер Orient Queen.
Как сообщает телеканал OTV, два члена экипажа погибли и семеро пострадали.
А владелец лайнера Orient Queen рассказал, что взрыв нанес серьезные повреждения корпусу корабля.
К сожалению, попытки спасения судна были безуспешными, оно затонуло в акватории порта.
Корабль, длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тысячи тонн, 1989 года постройки, принадлежит ливанской Abou Merhi Group.
Напомним, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в районе городского порта прогремели мощные взрывы. В результате пострадали четыре тысячи человек, известно о 113 погибших.
Ранее мы сообщали, что уже названа предварительная причина трагедии в порту Бейрута — это взрыв селитры во время сварочных работ.
Бейрут сейчас объявлен зоной бедствия, в столице Ливана на 2 недели ввели режим чрезвычайного положения.