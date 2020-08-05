В Еврейской автономной области Российской Федерации на военных учениях обрушились конструкции моста, пострадали 18 человек.

Подробности сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск. Все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска.

Причины произошедшего уточняются. Одна из версий — могла быть нарушена техника безопасности.

Одновременно с этим в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали 2 военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

«При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона для медицинского обследования и оказания помощи. Угрозы их жизни нет», — сообщили в округе.

В Алтайском крае на одной из туристических баз обнаружили тела четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.