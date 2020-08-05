В Украине с 1 августа снова заработали детские оздоровительные летние лагеря в регионах «зеленого» и «желтого» уровня эпидемической опасности.

Минздрав опубликовал свод правил и требований касательно перевозки и пребывания дете й воздоровительных учреждениях.

«Когда регион находится в «зеленой» или «желтой» зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей. А в регионах, находящихся в «оранжевой» и «красной» зонах, – там, соответственно, запрещено и прием, и работу детских лагерей», – отметил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

Требования по приему и пребыванию в лагерях и оздоровительных учреждениях:

рекомендуется прием детей, проживающих в пределах региона;

прием детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079);

температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания в учреждении (трижды в день);

в учреждение не допускаются дети с повышенной температурой;

в случае повышенной температуры ребенок в учреждении подлежит изоляции и госпитализации;

владелец учреждения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным COVID-19, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции;

работа сотрудников организуется вахтовым методом в пределах одной смены;

доступ на территорию учреждения работников разрешается только в масках;

родители в учреждение не допускаются;

запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек;

запрещаются массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц;

рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15 человек;

адаптивный график питания детей;

ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми;

размещение в комнатах из расчета 1 ребенок на 5 кв. м и обеспечение дистанции в 1,5 м.



Ранее мы рассказывали о том, что власти Чеченской Республики хотят построить детский лагерь на территории бывшей здравницы в оккупированной Россией Алуште.