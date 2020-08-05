В Украине с 1 августа снова заработали детские оздоровительные летние лагеря в регионах «зеленого» и «желтого» уровня эпидемической опасности.
Минздрав опубликовал свод правил и требований касательно перевозки и пребывания дете й воздоровительных учреждениях.
«Когда регион находится в «зеленой» или «желтой» зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей. А в регионах, находящихся в «оранжевой» и «красной» зонах, – там, соответственно, запрещено и прием, и работу детских лагерей», – отметил ранее министр здравоохранения Максим Степанов.
Требования по приему и пребыванию в лагерях и оздоровительных учреждениях:
- рекомендуется прием детей, проживающих в пределах региона;
- прием детей разрешается только при наличии медицинской справки (форма 079);
- температурный скрининг детей перед приемом и во время пребывания в учреждении (трижды в день);
- в учреждение не допускаются дети с повышенной температурой;
- в случае повышенной температуры ребенок в учреждении подлежит изоляции и госпитализации;
- владелец учреждения обязан обеспечить транспортировку ребенка с подтвержденным COVID-19, который не требует пребывания в стационаре, к месту изоляции;
- работа сотрудников организуется вахтовым методом в пределах одной смены;
- доступ на территорию учреждения работников разрешается только в масках;
- родители в учреждение не допускаются;
- запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек;
- запрещаются массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц;
- рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15 человек;
- адаптивный график питания детей;
- ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми;
- размещение в комнатах из расчета 1 ребенок на 5 кв. м и обеспечение дистанции в 1,5 м.
Ранее мы рассказывали о том, что власти Чеченской Республики хотят построить детский лагерь на территории бывшей здравницы в оккупированной Россией Алуште.