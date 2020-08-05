Троих итальянцев в Италии приговорили к заключению за участие в незаконных вооруженных формированиях Донбасса на стороне боевиков.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Zavtra.

Как сообщается, Аваков встретился с министром внутренних дел Италии Лучаной Ламорджезе в Риме, где обсудил эту ситуацию.

«Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины. Уже 3 итальянцев получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания», — сказал Аваков.

Аваков отметил недопустимость деятельности так называемых представительств «ДНР/ЛНР» на территории Италии. Такие общественные организации, которые не имеют и не могут иметь никакого официального дипломатического статуса, могут быть привлечены к незаконной и террористической деятельности.

Кроме того, Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД. Это усилит и расширит сотрудничество между странами в рамках борьбы с организованной преступность, наркотрафиком и незаконной миграцией.

Как сообщалось ранее, восемь бойцов ВСУ погибли в июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил.

А также, Россия в очередной раз переправила на оккупированный Донбасс военную технику и обученных бойцов.