COVID-19 за сутки, 4 августа, стал причиной смерти как минимум 4 310 человек по всему миру. Всего зарегистрировано свыше 224 тысяч новых случаев заболевания.

Как сообщает Zavtra, эти данные обнародовал сервис Google, который в свою очередь ссылается на открытые данные министерств здравоохранения и статистику ВОЗ.

Одновременно с этим, по данным американского университета Джона Хопкинса, с начала пандемии по всему миру заболели COVID-19 18 миллионов 543 тысячи 662 человека. Выздоровели, по состоянию на 5 августа, 11 143 031 пациентов. Умерли 700 тысяч 683.

На первом месте по количеству заболевших и умерших находятся США: 4 771 087 и 156 807 человек, соответственно.

На втором месте по количестве смертей и по скорости распространения инфекции находится Бразилия: 2 801 921 человека заболели, 95 819 умерли.

Третье место по заболеваемости занимает Индия — 1 908 254.

Третье место по смертности занимает Мексика — 48 869.

Большое количество заболевших регистрируют в: России — 859 762, Южной Африке — 521 318, Мексике — 449 961, Перу — 439 890, Чили — 362 962, Колумбия — 334 979.

По смертности также лидируют: Великобритания — 46 295, Индия — 39 795, Италия — 35 171, Франция — 30 297, Испания — 28 498, Перу — 20 007.

Украина установила новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 1 271 украинцев.