Украинским физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов.

Соответствующий закон 5 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства, передает Zavtra.

Так, закон № 786-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей» Верховная Рада приняла еще 14 июля.

Новый закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

Отменяется обязательная книга учета доходов для ФЛП. Физлицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц.

ФЛП на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, которую утвердил Минфин.

Также отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

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