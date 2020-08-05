Украинским физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов.
Соответствующий закон 5 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства, передает Zavtra.
Так, закон № 786-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей» Верховная Рада приняла еще 14 июля.
Новый закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
Отменяется обязательная книга учета доходов для ФЛП. Физлицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной — с указанием суммы дохода за месяц.
ФЛП на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, которую утвердил Минфин.
Также отменяется договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
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