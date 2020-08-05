Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Беларуси Александра Лукашенко выдать задержанных членов ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает Zavtra.

Так, в рамках телефонного разговора президенты обсудили важность дальнейшего эффективного взаимодействия в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», – указано в сообщении.

Зеленский также рассказал Лукашенко, что задержанные боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.

«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», – отмечено в информации.

Как мы уже сообщали ранее, Беларусь после задержания 32 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» существенно усилила свои границы.

Тем временем, в Беларуси заявили, что не получали от Украины официальных ходатайств по касательно задержанных россиян из ЧВК «Вагнера».