К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с просьбой начинать учебный день в школах и детских садах с сжигания шин.

Такое предложение было озвучено Виталием Бураковым, который создал петицию на сайте Офиса президента Украины, передает Zavtra.

Автор петиции заявил, что сжигать шины необходимо с целью воспитания граждан Украины, как символ борьбы за европейские ценности.

«Киевским городским советом было рекомендовано начинать каждый учебный день гимном Украины. Считаю это хорошим стартом для повышения патриотизма среди молодежи, но если государство хочет воспитать граждан, которые ценят европейские ценности, разделяют и вдохновляются идеями площади, необходимо на законодательном уровне утвердить, что каждый учебный день должен начинаться со сжигания автомобильной шины (зимние или летние неважно) как символа борьбы за европейские ценности. В противном случае мы, как государство, рискуем воспитать поколение, для которого кастрюля это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота, который защищал европейские ценности в ходе революции достоинства. Слава Украине, Героям слава», — говорится в тексте петиции.

На данный момент петиция собрала 40 из 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения ее президентом Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой требовали запретить в Украине 5G.

По словам главы государства, сейчас отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции.