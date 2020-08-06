#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 06 серпня 2020 рокуСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.Наші громадяни можуть бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас.Вчора в Мар’їнці військовослужбовцям Об’єднаних сил місцеві мешканці дякували за те, що шість років тому українські захисники звільнили місто від російських терористичних формувань. Мар’їнка — це Україна. І сьогодні тут продовжується мирне життя. Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам!Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 5. August 2020