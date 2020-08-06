В Черногории разрешили гражданам Украины въезжать в страну без ограничений начиная с 7 августа.

Об этом говорится на сайте правительства Черногории, передает Zavtra.

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил «зеленый» список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений.

Также Черногория отменила ограничения на въезд для жителей Азербайджана, Беларуси, Канады, РФ и Зимбабве.

Напомним, с 22 июля въезд в Черногорию для граждан Украины был возможен лишь в случае их прибытия самолетом, поскольку страна находилась в «желтом» списке.

Согласно новому решению, украинцы смогут пересечь границу и на авто, как и граждане других стран «зеленого» списка.

Также больше нет необходимости в наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки.

Как мы уже рассказывали, украинцы могут уехать в 38 стран. Закрыли свои границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране Сейшельские острова.

Наиболее популярные среди украинцев такие направления: Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Тем временем, ВОЗ назвала молодых людей «главными» распространителями коронавируса в Европе.