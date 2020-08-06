Число заболевших COVID-19 по всему миру стремится к 20 миллионам. Умерло от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений 707 тысяч 666 человек.

Как сообщает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 6 августа, COVID-19 уже заболели 18 миллионов 810 тысяч 392 человек. Выздоровели 11 356 275.

Лидер по заболеваемости и смертности от COVID-19

США — 4 823 980 человек заболели, 158 250 — умерли,

Бразилия -2 859 073 заболели, умерли — 97 256,

Индия — 1 964 536 и 40 699, соответственно,

Россия — 864 948 и 14 465, соответственно,

Южная Африка — 529 877 и 9 298,

Мексика — 456 100 и 49 698,

Перу — 447 624 и 20 228,

Чили — 364 723 и 9 792,

Колумбия — 345 714 и 11 624,

Иран — 317 483 и 17 802,

Великобритания — 307 271 и 46 295.

Молодежь стала в 5 раз чаще болеть COVID-19, нежели в первые месяцы распространения инфекции. Анализ ВОЗ 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля выявил, что доля людей в возрасте 15-24 лет от общего количества заболевших возросла с 4,5% до 15%.