COVID-19 диагностировали одному из моряков флагмана украинских Военно-морских сил — фрегата F130 «Гетьман Сагайдачний».

Об этом сообщает «Думская».

Издание также сообщает, что командование военно-морской базы «Юг», реагируя на угрозу распространения коронавирусной инфекции, уже изолировало всех контактировавших с заболевшим.

Сообщается, что около 30 моряков размещены в вертолетом ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Олександр Охрименко».

Ранее сообщалось, что ученые пришли к выводу, что температура тела 35,5°C и ниже при первоначальном обращении за помощью при коронавирусе может служить фактором тяжелого течения заболевания. Такие пациенты умирают в 44% случаев. Температура тела выше 40°C во время развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии процесса — уровень смертности в таких случаях составляет 42%.

Ранее израильский иммунолог профессор Яков Беркун заявил, что вакцина от коронавируса должна пройти третий этап испытаний, в котором должны принять участие тысячи людей, в противном случае любая неудача и проблемы приведут к росту антипрививочного движения.