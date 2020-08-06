В 10 областях Украины могут в пятницу, 7 августа, усилить карантин.

Как сообщает Zavtra, об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, по состоянию на 6 августа, не готовы ослабить карантин 10 областей и если ситуация не стабилизируется, на завтрашнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе.

Сейчас показателям Министерства здравоохранения по заболеваемости COVID-19 не соответствуют такие области: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровненская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская.

Как сообщалось ранее, COVID-19 диагностировали одному из моряков флагмана украинских Военно-морских сил — фрегата F130 «Гетьман Сагайдачний».

В Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19, 5 августа был побит очередной антирекорд — 1 тысяча 318 новых случаев.