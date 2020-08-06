Руководительница всеукраинской общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь себя во Львове.

Как собщается на странице Живко в соцсетях, таким образом она хотела привлечь внимание к «беззаконию и давлению» на ее родных со стороны полиции.

«В 8 утра по улице Городецкой, 124 планирую облить себя бензином, может тогда Арсен Аваков (министр внутренних дел — «Апостроф») увидит беспредел, который творится в городе главой областного управления полиции Василием Виконским», — написала Елена.

На месте дежурили полицейские, служба ГСЧС, карета скорой медицинской помощи.

Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку и не дали возможности устроить акт самосожжения.

Как рассказывает сама Живко, на ее брата сфальсифицировали уголовное дело. Брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали.

Сейчас Живко хочет узнать, где находится ее брат и почему его задержали.

Активистка также утверждает, что это уже не первый раз оказывается давление и запугивание со стороны полиции в отношении нее самой и ее семьи. У родителей, говорит она, постоянно проводят обыски по непонятным причинам, ничего не находят, но для людей в возрасте — это стресс.

«Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспредел не пройдет! Моя семья не должна отвечать за мои поступки», — отметила Елена Живко.

Как мы уже рассказывали ранее, появились важные подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле храма в Запорожье.