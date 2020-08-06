4 августа в районе порта Бейрута прогремели несколько мощных взрывов. Уже известно о 113 погибших, более 4 000 получили ранения. Взрывная волна разрушила порт и повредила дома, расположенные в радиусе 2 км. Бейрут сейчас объявлен зоной бедствия, в столице Ливана на 2 недели ввели режим чрезвычайного положения.

Как сообщало Zavtra, премьер-министр Ливана Хассан Дияб уже назвал предварительную причину трагедии в порту Бейрута — это взрыв селитры во время сварочных работ. Аналогичную версию озвучил и президент Ливана Мишель Аун. Он говорил, что на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра) — вещество используется в том числе для подрывных работ. Аун жаловался, что вещество хранилось в порту 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

Рабочие чинили дверь на складе. В какой-то момент в ангар, где хранилась селитра, попала искра. Из-за нее якобы и вспыхнули взрывчатые вещества, а следом сдетонировала селитра.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд уже сравнил случившееся с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.

Ирина Карапата — студентка ливанского университета «Каслик» из Украины поделилась ужасами пережитого. Ирина говорит, что в момент взрыва находилась в 5 километрах от эпицентра. Ее первой мыслью было то, что город стал жертвой воздушной атаки со стороны Израиля.

В Бейруте после взрыва в порту затонул круизный лайнер Orient Queen. Лайнер, длиной 121 метр, водоизмещением 7,4 тысячи тонн, 1989 года постройки, принадлежит ливанской Abou Merhi Group.

Роскосмос показал последствия взрыва в Бейруте с космоса. Фотография получена со спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».