В Киеве девушка хотела покончить с собой в прямом эфире, однако невероятная реакция правоохранителей спасла ей жизнь.

Об этом сообщает «Киев сейчас».

ЧП произошло в районе Кирилловского озера. Свои действия девушка транслировала в сеть.

Девушка пыталась повеситься на электрическом проводе.

К счастью, неподалеку оказались правоохранители, которые нашли нашли девушку практически без сознания. Она была в нетрезвом состоянии, вела себя агрессивно и не хотела слушать никого.

Пострадавшую передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.

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