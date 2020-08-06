В Киеве девушка хотела покончить с собой в прямом эфире, однако невероятная реакция правоохранителей спасла ей жизнь.
Об этом сообщает «Киев сейчас».
ЧП произошло в районе Кирилловского озера. Свои действия девушка транслировала в сеть.
Девушка пыталась повеситься на электрическом проводе.
К счастью, неподалеку оказались правоохранители, которые нашли нашли девушку практически без сознания. Она была в нетрезвом состоянии, вела себя агрессивно и не хотела слушать никого.
Пострадавшую передали медикам, ее жизни ничего не угрожает.
Как мы уже сообщали, появились важные подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле храма в Запорожье.
А в Хмельницкой области на автобусной остановке у Лесоберезовки нашли изуродованное тело священника.