Глава делегации ТКГ Леонид Кравчук заявил о готовности подписать новый Будапештский меморандум, в случае, если переговоры по минскому формату зайдут в тупик.

Об этом первый президент Украины заявил во время эфира на телеканале Obozrevatel TV.

«Я думаю, мы будем не обновлять, а расширять. Мы будем думать о новой редакции документа», – сказал он о будапештском формате и Будапештском меморандуме.

По мнению Кравчука, к документу должна присоединиться Германия как одна из ведущих стран Европы, Польша и другие страны.

Также глава делегации отметил, что в обновленной версии Будапештского меморандума должна идти речь не только о «заявлениях и желании», а о четком механизме реализации задекларированных в нем принципов.

«Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг все это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик», – резюмировал Кравчук.

Как мы уже рассказывали ранее, перемирие на Донбассе началось 27 июля и с тех пор Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение, в том числе 45 взрывов.

А также, власти разрабатывают экономическую стратегию для Донбасса — основное внимание уделяют развитию частей Донецкой и Луганской областей, их «особому статусу».