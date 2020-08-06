Украинцы могут уехать в 38 стран, — об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает Zavtra, ранее были открыты 39 стран. Закрыли свои границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране Сейшельские острова. Наиболее популярные среди украинцев такие направления: Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Ранее исполнительный директор «Европы без барьеров» Ирина Сушко заявила, что пока в Украине будет наблюдаться тенденция на увеличение числа заболевших COVID-19, нам не стоит рассчитывать на путешествия по Европе.

К сожалению, в Украине продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19, 5 августа был побит очередной антирекорд — 1 тысяча 318 новых случаев.

Накануне в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне. В «зеленой» зоне находятся такие популярные туристические направления, как: Турция, Египет, Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.

Но стоит обратить внимание на то, что порой для лиц, которые приехали из стран «красной» зоны (Украина), обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция. Выйти из режима самоизоляции можно, сделав ПЦР-тест на COVID-19 и получив отрицательный результат.

Одновременно с этим нужно следить и за списком стран «красной» и «зеленой» зон для Украины. К примеру, Болгария (в ЕС, но не в Шенгене) открыла украинцам свои границы, не требует при въезде ни страховки, ни негативного теста. Но при этом для Украины она находится в «красной» зоне, поэтому по возвращению в Украину нужно уйти на обязательную 14-дневную обсервацию под контролем приложения «Дій.Вдома», или получить негативный результат ПЦР-теста.