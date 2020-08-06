Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск генеральных прокуроров Украины и России по делу задержанных боевиков ЧВК «Вагнер».

Об этом пишет Белта.

Александр Лукашенко, по информации издания, предложил генеральным прокурорам трех стран собраться вместе, чтобы «снять досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей».

«Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет», — сказал Лукашенко.

При этом президент Беларуси также добавил, что если генеральный прокуроры России и Украины не приедут в Минск, «вопрос решится без них».

Ранее сообщалось о том, что Беларусь после задержания 32 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» существенно усилила свои границы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Беларуси Александра Лукашенко выдать задержанных членов ЧВК «Вагнера».