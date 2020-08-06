Минздрав Украины опубликовал правила для работы школ с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.
Так, среди основных правил — строгое соблюдение социальной дистанции, вход в помещение школы и передвижение по учебному заведению только в масках, запрет на вход родителей в школу, передает Zavtra.
Правила пребывания учеников в школах, вопросы питания и перевозки:
- вход в заведение образования для учащихся/учителей/работников возможен только в защитной маске или респираторе; с температурой не более 37,2° С – для педагогов и персонала;
температурный скрининг на входе в заведение образования для педагогов и персонала – обязательный, для учеников – необязательный;
- к учебному заведению не допускаются родители или сопровождающие лица, кроме тех, которые сопровождают людей с инвалидностью;
- ношение маски/респираторов является обязательным при перемещении учащихся в учебном заведении. Во время занятий в классе маски можно не использовать;
- ограничения на проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях – кроме мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования школы;
- ученики/учителя/работники в случае выявления признаков острой респираторной болезни должны быть изолированы в специально отведенном помещении;
- обязательнымии являются ежедневные опросы педагогическими работниками учреждения образования учащихся о их самочувствии;
- обязательными являются проветривание, очистка и дезинфекция помещений и поверхностей;
- обязательным является наличие антисептиков для рук на входе в заведение образования;
- запрещено школьное питание по типу «шведского стола» и с самообслуживанием. Организация питания – только по графику и расстоянием между столами не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х лиц;
- вход в школьный автобус для учащихся и работников учебного заведения возможен в защитной маске или респираторе.
Для организации образовательного процесса в условиях адаптивного карантина необходимо:
- разработать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации (наличие больного в школе);
провести разъяснения, инструктажи для работников, разместить информационные постеры;
- разработать график допуска к учебному заведению и маршрут движения учащихся в учебном заведении;
- минимизировать движение учащихся между кабинетами путем организации модульного подхода в изучении учебных дисциплин;
- организовать ежедневные опросы учеников перед началом занятий о их самочувствии;
- по возможности занятия по отдельным предметам проводить на открытом воздухе;
- обеспечить наличие средств гигиены в санитарных комнатах;
- организовать проветривание учебных классов после каждого занятия;
- после занятий проводить очистку и дезинфекцию поверхностей;
- в помещении учебного заведения разместить контейнеры/урны для сбора использованных масок;
- разработать график питания соискателей образования.
Как мы уже рассказывали, в министерстве образования и науки Украины посоветовали не организовывать массовыхмероприятий в честь 1 сентября в школах.
А также, киевские школьники будут начинать учебный день с исполнения Гимна Украины.