В Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга во Львове, передает Zavtra.

В то ж время он подчеркнул, что во время богослужений верующим надо быть осторожнее.

«Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это уже кто-то самостоятельно придумал… Обвинений в адрес церквей я никогда не делал. В выводах эпидемиологических расследований отмечено, что усиление распространения коронавируса происходит за счет транспорта. В некоторых районах мы фиксируем, что это происходит во время богослужений» ,– сказал Степанов.

Как рассказал Степанов, он сам посещает храм и замечает нарушения карантинных условий во время богослужений.

Ранее, президент Владимир Зеленский в День Крещения Руси призвал глав всех церквей страны, помолиться за мир в Украине.

А в Хмельницкой области на автобусной остановке у Лесоберезовки нашли изуродованное тело священника.