Пенсию в Украине пересчитают три раза в 2021 году. Уже в первом квартале следующего года, пенсионные выплаты вырастут на 15%.

Напомним, размер пенсионных выплат в Украине привязан к повышению минимальной зарплаты, передает Zavtra.

Так, в марте 2021 года при расчетном размере пенсии 2400 грн, после повышения будет уже 2760 грн.

При этом, если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума – 1769 грн.

Также на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в следующем году. Вырастет пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет.

По закону такие люди имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021-го – 2400 грн;

с 1 июля 2021-го – 2600 грн.

Ученый Лидия Ткаченко отмечает — с учетом того, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение коснется незначительного количества украинцев.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабмин одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.

А также, в Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.